Boswachter: mens heeft wolvin de dood ingejaagd

Boswachter Frank Theunissen van Natuurmonumenten is ervan overtuigd dat de wolvin die zaterdagochtend werd doodgereden op de N224 bij Ede, de weg is opgelopen omdat ze op de vlucht was. Theunissen geeft de schuld aan mensen die in het natuurgebied niet op de wandelpaden blijven.

“Voor mij en de andere boswachters is er niets logisch aan dat de wolvin op dat tijdstip de N224 oploopt”, zegt hij tegen Omroep Gelderland. “Als je je gezonde verstand gebruikt en één en één optelt, weet je hoe het zit.”

De wolvin is middenin de paartijd doodgereden. “Normaal gesproken was het vrouwtje in deze periode zwanger geworden. Ze was loops, groef al holen”, aldus de boswachter. Hij verwacht dat het wolvenmannetje nu weer uit het gebied verdwijnt. “Het mannetje zal eerst zoeken of hij haar nog kan vinden, maar daarna zal hij waarschijnlijk het gebied verlaten.”

Foto: Provincie Gelderland