Bouwvakker schrikt van tijdelijk coronaziekenhuis met 4000 bedden

Bouwvakker Alex Woodside nam het gevaar van het nieuwe coronavirus aanvankelijk niet zo serieus. Tot hij werd gevraagd om te helpen bij het ombouwen van het Londense evenementencomplex ExCeL tot tijdelijk ziekenhuis.

“Ze bereiden zich hier voor op grote aantallen doden”, zegt Woodside in een video die hij maakte in een van de hallen van het enorme complex. Het leger is ingeschakeld om het gebouw dat normaal wordt gebruikt voor beurzen en grote evenementen, zo snel mogelijk om te bouwen.

A look from inside the @ExCeLLondon that’s currently being changed into a 4000 bed #NHS facility #NHSNightingale being utilised in the fight against #COVIDー19

Thank you to all you wonderful people on the frontline currently! pic.twitter.com/9k7WBqGXi6

