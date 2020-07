Boze bezoeker besmet doelbewust vier verpleegkundigen met coronavirus

Een bezoekend familielid dat ontevreden was over de behandeling van een patiënt heeft vier verpleegkundigen besmet het coronavirus. De kwaadwillende was besmet met het coronavirus en het ziekenhuis was daarvan op de hoogte. In het bijzijn van de zorgmedewerkers verwijderde de bezoeker de verplichte beschermingsmiddelen. Vier verpleegkundigen van zorggroep Alrijne met vestigingen in Alphen, Leiden en Leiderdorp blijken nu besmet met het coronavirus. Het ziekenhuis heeft aangifte gedaan tegen de besmetter. Het staat overigens niet vast dat de verpleegkundigen door de wraakactie zijn besmet of op een andere manier.

Nu.nl schrijft:

De woordvoerder kan omwille van privacyredenen niet al te veel uitweiden over de gezondheidssituatie van de verpleegkundigen. Een onbekend aantal van hen is nog ziek. Over de ernst van de klachten kan ook niets gezegd worden, behalve dat zij niet in het ziekenhuis zijn opgenomen. Zowel het familielid als het ziekenhuis wist vóórdat de bezoeker langskwam dat diegene was besmet met het coronavirus. “Een bezoek is echter op bepaalde voorwaarden alsnog mogelijk: vandaar de beschermingsmiddelen”, aldus de woordvoerder.

Het ziekenhuis zegt dat de medewerkers erg geschrokken zijn van de besmettingspoging. Het incident vond een paar weken geleden plaats.

cc-foto: Prachatai