Boze boeren belagen activist na aangifte tegen homo-vijandig protest

Jerry Braaksma (56) wordt online onder vuur genomen door boze boeren nadat hij zich beklaagde over een homo-vijandige tekst tijdens een boerenprotest op het Mediapark in Hilversum. Braaksma die actief is in de werkgroep Hilversum Inclusief besloot samen met Rebekka Timmer van BIJ1 aangifte te doen vanwege de discriminerende uitingen.

Zojuist met @JerryBraaksma een afspraak gemaakt bij de politie om aangifte te doen van deze racistische en homofobe uitingen van protesterende boeren in Hilversum. Lees hier meer over waarom we aangifte doen: https://t.co/totRPj8AVg pic.twitter.com/wdrhBaSLwX — Rebekka Timmer (@RebekkaTimmer) December 19, 2019

“Ik kreeg hele nare berichten”, verklaart Jerry Braaksma tegenover de nieuwssite van de School voor Journalistiek in Utrecht. Zo kreeg hij deze reactie: “Ga jij aangifte doen? Vieze gore kanker NSB’er! Vreet jij geen aardappels? Ik hoop dat je kankerbek verbouwd wordt.”

Sterke tekst die je dan in je DM krijgt: 'ga jij aangifte doen vieze gore kanker NSBer!!!!

vreet jij geen aardappels??

hoop dat je kankerbek verbouwd wordt' @PolitieDGV @RebekkaTimmer — Jerry Braaksma (@JerryBraaksma) December 20, 2019

Jerry Braaksma vindt dat de homoseksuele gemeenschap steeds meer met homofobie te maken krijgt: “De homoseksuele gemeenschap lijkt er sociaal gezien steeds meer op achteruit te gaan”, constateert Jerry Braaksma. “Je ziet dat vorig jaar de Nashville-verklaring door een volksvertegenwoordiger (Kees van der Staaij red.) werd ondertekend en dat de maatschappij intolerant reageert op posters met zoenende mannen”, somt hij op. Ook is Jerry Braaksma niet van plan zijn mond te houden. “Als je er niet tegen ageert, blijft het altijd bestaan. We hebben vroeger campagnes gehad om het scheldwoord ‘kanker’ uit te bannen, maar we blijven wel homo als scheldwoord accepteren. Daar strijd ik tegen.”

Farmers Defence Force verklaarde desgevraagd tegen de site niets van een aangifte te wete en verder niet te willen reageren.