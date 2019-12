Boze boeren blazen acties bij distributiecentra af

Farmers Defence Force (FDF) ziet af van alle protestacties bij distributiecentra en supermarkten. Dat verklaart Piet Postma van FDF tegenover RTV Noord. De rechtbank in Lelystad bepaalde dinsdag dat de boeren de bevoorrading van de supermarkten niet mogen platleggen. “Wij gaan in hoger beroep, maar zolang wij nog geen andere uitspraak hebben, roepen wij jullie op hieraan te voldoen”, schrijft FDF.

Mochten geradicaliseerde boeren toch proberen om de distributiecentra stil te leggen, dan moeten zij rekening houden met forse dwangsommen. De rechtbank van Lelystad stelde FDF een dwangsom van 100.000 euro per locatie in het vooruitzicht. In een toelichting op de uitspraak schrijft de rechtbank:

Iedereen heeft het recht om te demonstreren. Hierbij is enige hinder niet te voorkomen. Een verbod op het veroorzaken van hinder zou dan feitelijk neerkomen op een verbod om te demonstreren. De voorzieningenrechter verbiedt wel acties die tot gevolg hebben dat distributiecentra platgelegd worden, waardoor distributie feitelijk onmogelijk wordt gemaakt. De gevolgen hiervan zijn ernstig en de schade voor de supermarkten zou zeer groot zijn. Heel veel supermarkten, maar ook derden, denk aan zorginstellingen, worden gedupeerd.

Via de NOS lekte maandag een lijst uit van veertig locaties waar de boeren willen actievoeren. Het gaat om supermarkten en distributiecentra van waaruit supermarkten als Jumbo, Albert Heijn en Lidl worden bevoorraad.