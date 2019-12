Boze boeren blokkeren Binnenhof

Boeren voeren dinsdagavond actie in Den Haag. Uit beelden op Twitter blijkt dat boeren op trekkers het Binnenhof blokkeren. Daar worden ze tegengehouden door de politie. Tegenover Jeroen Stans, politiek verslaggever van Nieuwsuur, verklaren de boeren dat ze niet van zins zijn om door de politieafzetting heen te breken.

#Nieuws: Boeren bestormen Binnenhof, agenten houden ze tegen pic.twitter.com/xxIDmRpAbB — Jeroen Stans (@JeroenStans) December 17, 2019

De door FvD-leider Thierry Baudet aangemoedigde belegering van het Nederlandse hart van de democratie is volgens de NOS het werk van een organisatie die zich Vrije Boeren Zuid-Holland noemt. De boeren zijn opgetrokken naar Den Haag, omdat de Eerste Kamer debatteerde over de stikstofwet. De senaat stemde dinsdagavond in met die wet. De coalitie kreeg steun van de Groep Otten, 50Plus, SGP en de Onafhankelijke Senaatsfractie.

Eerder op dinsdag stak de rechtbank Lelystad een stokje voor de plannen van Farmers Defence Force om woensdag de distributiecentra van supermarkten plat te leggen. Daarop besloten de radicale boeren hun actie voorlopig af te blazen.