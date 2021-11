Brabants café ontduikt lockdown door met klanten naar België te verhuizen

Een café uit het Noord-Brabantse Schijndel verhuist tijdelijk naar de andere kant van de grens met België om zo de coronamaatregelen in Nederland te ontlopen. Dat meldt Omroep Brabant. Café de Sok strijkt voorlopig neer in Turnhout, waar cafébezoekers per bus naartoe worden gebracht. In het café is plek voor tweehonderd gasten.

Café-eigenaar Thomas de Groot had naar eigen zeggen geen zin om weer dicht te gaan en personeel naar huis te sturen nu vanwege het extreem hoge aantal nieuwe coronabesmettingen de horeca weer aan banden is gelegd. En dus is hij ‘op de bonnefooi’ naar België gereden op zoek naar een tijdelijke nieuwe locatie. Het is daar overigens niet de bedoeling dat er ook gefeest wordt met Belgen, want zo zegt De Groot: ‘We wilden iets wat we echt voor onszelf konden afhuren, zodat onze gasten niet zouden mengen met andere gasten. En ook qua muziek en personeel willen we onze eigen sfeer houden.’

Volgens de café-baas gelden er voor zijn gasten wel coronamaatregelen. Zo is het alleen mogelijk om gebruik te maken van het busvervoer, eigen vervoer is niet toegestaan. De QR-code is verplicht en geldt alleen voor gevaccineerden. Voor ongevaccineerden is hoe dan ook geen plaats. De Groot zegt wel te snappen dat niet iedereen even enthousiast is over zijn poging de maatregelen te omzeilen, ‘Maar we hebben het nagekeken, er zijn geen regels die verbieden wat wij doen.’

Dat laatste klopt nu wellicht nog, maar dat gaat mogelijk niet lang meer duren. Ook in België grijpt de nieuwe coronagolf stevig om zich heen en dreigen de ziekenhuizen overspoeld te raken met coronapatiënten. Maandag besloot premier Alexander De Croo dan ook het coronaberaad te vervroegen naar aanstaande woensdag. Dan zal worden gesproken over strengere coronamaatregelen. Zo wordt er geadviseerd om het nachtleven volledig op slot te gooien en experts raden aan de 2G-regel in te voeren. De sociaaldemocratische minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil alleen nog gevaccineerden toelaten in nachtclubs, en alleen als ze ook nog eens getest zijn. Zijn voorstel kreeg bijval van andere ministers.