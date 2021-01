Brabantse coalitie verliest meerderheid omdat Baudet geen kandidaten meer heeft

Het was Nederlands eigen bestorming van Capitol Hill. Nadat boze boeren intimiderende protesten tegen de politiek uitvoerden, besloot het CDA vorig jaar de stekker te trekken uit het college dat de provincie Brabant bestuurt. De partij liet de coalitie met onder meer PvdA, D66 en GroenLinks vallen en vormde met Forum voor Democratie en VVD een nieuw bestuur. Doel was het ongedaan maken van de maatregelen die de stikstofcrisis oplossen maar waar de boeren niet aan wilden voldoen. De Brabantse CDA-leden stemden bij een stemming met een kleine meerderheid (56 procent) voor samenwerking met Forum. Veel leden waren daar fel tegen gekant.

Er werd door critici gevreesd dat het nieuwe college met de rechtsradicale partij van Baudet de opmaat vormde naar een nieuwe regeringscoalitie in Den Haag. Met de Brabantse proeftuin wilden CDA en VVD de mogelijkheden daartoe uitproberen. De oogst lijkt vooralsnog mislukt. Na het uiteenvallen van het Forum voor Democratie raakte de Baudet de ene na de andere zetel kwijt in lokale, landelijke en provinciale volksvertegenwoordigingen. Ook in Brabant hielden partijfunctionarissen het voor gezien nadat duidelijk werd dat er binnen de partij sprake is van virulent antisemitisme. Drie van de negen FvD-Statenleden stapten over naar JA21, de afsplitsing die is opgericht door Annabel Nanninga en Joos Eerdmans.

Een Statenlid in Brabant gaf vorige week zijn zetel op. Dat had nog geen problemen op hoeven leveren maar de aangewezen opvolger bedankte ook voor de eer. De kandidatenlijst die Baudet had samengesteld is inmiddels zo uitgedund dat er niemand meer over is die de lege zetel kan innemen. Het provinciebestuur is daarmee de meerderheid in de Provinciale Staten, die slechts een enkele zetel bedroeg, kwijt.

NRC schrijft:

De enige reële kandidaat, Cees van der Sande, liet dinsdag via Twitter weten evenmin beschikbaar te zijn. „Na lang beraad zal ik hier – nadat ik een jaar geleden instemming gaf te fungeren als backup optie voor de fractie – nu helaas van af moeten zien”, schreef hij op Twitter. Van der Sande, woonachtig in Limburg, was eerder al uit de Limburgse FVD-fractie gestapt omdat hij vond dat de provinciale koers te veel afweek van die van partijleider Baudet. Voor zijn Brabantse Statenlidmaatschap had hij moeten verhuizen naar de provincie. „De redenen zijn meervoudig en lopen uitéén van een veranderde privésituatie, tot praktische onmogelijkheden”, schrijft Van der Sande op Twitter. Hij uitte daarbij zijn onvrede over een artikel over hem dat afgelopen weekend was verschenen in het Brabants Dagblad. Nu de zetel leeg lijkt te blijven, ontbreekt het de coalitie aan een meerderheid.

De Brabantse coalitie heeft nog 27 zetels over, evenveel als de oppositie. Omroep Brabant meldt dat onduidelijk is wat er nu gaat gebeuren.

Noord-Brabant is de enige plek waar Forum voor Democratie deelneemt aan het bestuur. Ook in Limburg wordt er door VVD en CDA samengewerkt met de rechtsradicale partij maar is er geen sprake van een ‘officiële’ coalitie.