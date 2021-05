Brabantse Forum-gedeputeerde Eric de Bie stapt op

Gedeputeerde Eric de Bie van Forum voor Democratie gooit het bijltje erbij neer. De onafhankelijke gedeputeerde Peter Smit, die vroeger ook bij Forum zat, stapt eveneens op. Omroep Brabant schetst een vernietigend beeld van de wijze waarop De Bie, die een jaar geleden bestuurder werd, opereerde:

Eric de Bie schikte zich snel naar de wensen van de VVD, maar vooral van het CDA, dat hem schaamteloos gebruikte om de opstandige boeren tot bedaren te brengen met steun voor regels die door een leger ronkende tractoren waren afgedwongen. De Bie dieselde voort met het energiebeleid dat zijn linkse voorgangers hadden uitgestippeld. Ondertussen mocht hij met zijn partij werken aan kansloze plannen voor kernenergie en een referendum. Wie De Bie in die periode tegenkwam, zag een man die bleef geloven in een goede afloop. Hij was het die tot het laatst bleef volhouden dat alles wat Thierry Baudet deed niets met Brabant te maken had.

VVD en CDA besloten deze week dat ze niet langer wilden samenwerken met Forum en JA21. Terwijl het verspreiden van racisme, antisemitisme en complottheorieën voor VVD en CDA geen beletsel vormden om een coalitie te vormen met Forum, was het aanhoudende gerommel binnen de rechts-radicale partij nu wel reden om de stekker uit het samenwerkingsverband te trekken. Het vertrek van Hans Smolders was de druppel die de emmer deed overlopen. “Telkens weer zijn landelijke perikelen bij Forum voor Democratie van negatieve invloed op de politiek in Brabant”, aldus de VVD in een verklaring.

Lees ook:

Een minder stabiele partij dan FvD is nauwelijks denkbaar

Hoe vaak spreek je iemand met een andere kijk op de wereld? Joop.nl, EW en Arminius willen je uitnodigen voor een wandeling of een videogesprek met iemand die over sommige zaken een andere mening heeft. Doe je mee? Beantwoord de eerste stelling hieronder. Meer lezen over De Wandeling? Klik hier. Zie je hieronder geen stelling? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.