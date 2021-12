Brabantse PVV’ers weigeren mondkapjes te dragen, andere Statenleden vluchten

Geen video? Klik hier.

Verschillende leden van de Provinciale Staten in Noord-Brabant zijn de vergaderzaal uit gevlucht omdat twee leden van de PVV weigerden een beschermend mondkapje te dragen terwijl ze rondliepen. Er bestonden bij veel politici al twijfels of de vergadering überhaupt fysiek moest plaatsvinden in het Provinciehuis in Den Bosch, gezien de alarmerende situatie rond de omikron-variant.

Commissaris van de Koning Ina Adema verzocht de PVV’ers vrijdagochtend dringend om, zoals afgesproken, een mondkapje te dragen tijdens verplaatsingen door de zaal en het gebouw maar de volgelingen van Geert Wilders weigerden dat, meldt de PZC. Ze liepen demonstratief zonder bescherming tegen het virus tussen de politici door en veroorzaakten daarmee onrust.

,,Ik doe een beroep aan een ieder om een mondkapje te dragen”, sprak Adema hierop met klem. ,,We hebben met elkaar afgesproken dat het aan de griffie wordt gemeld als u om medische redenen geen mondkapje draagt. Dat is niet gebeurd. U vindt het zelf belangrijk om hier fysiek bij elkaar te komen. Het gaat niet alleen om uzelf, maar andere aanwezigen moeten zich ook comfortabel voelen.” Dat was overduidelijk niet het geval, bleek toen SP-fractievoorzitter Maarten Everling het woord kreeg en meldde dat twee van zijn partijgenoten zojuist waren weggelopen. ,,Ze hadden al grote moeite om hiernaartoe te komen in deze situatie. Mensen voelen zich serieus onveilig als hier zonder mondkapjes wordt rondgelopen. Ik doe echt een dringend beroep dat wel te doen. Anders is het voor ons een overweging om niet meer te komen. Dat moeten we niet willen met elkaar.”

Leden van andere fracties deelden het gevoel van onveiligheid als gevolg van het roekeloze gedrag van de PVV”ers. Het CDA noemde het gedrag van de PVV-fractieleden onacceptabel. De vergadering werd geschorst en de Commissaris dreigde dat de vergadering online voortgezet zou worden als de PVV-leden zich opnieuw niet aan de regels hielden. Dat bleek niet nodig. PVV-voorman Alexander van Hattem noemde de schorsing ‘achterkamertjesobverleg’ en “totaal onnodig”. Waarom de PVV’ers zich niet aan de regels houden is onduidelijk.