Brabantse statenfractie Forum voor Democratie valt uit elkaar

De Forum voor Democratie-fractie in de provincie Noord-Brabant is uiteen. Drie van de fractieleden hebben zich aangesloten bij de nieuwe splinterpartij van Annabel Nanninga (ex-FvD) en Joost Eerdmans (ex-CDA, ex-LPF, ex-Groep Eerdmans-Van Schijndel, ex-EénNL, ex-Leefbaar Capelle en ex-Leefbaar Rotterdam). Na de implosie van Forum liet de Brabantse statenfractie aanvankelijk nog weten dat die geen gevolgen zou hebben voor hen.

“Na veel gesprekken en in goed overleg is geconcludeerd dat een andere vorm van samenwerking nodig is voor een duurzaam bestendig bestuur voor Brabant. Drie fractieleden gaan nu hun eigen weg”, laat FvD Noord-Brabant weten. De vertrekkende FvD’ers zijn Loek van Wely, Frank Duijs en fractievoorzitter Willem Rutjens.

Voor het bestuur in de provincie verandert er overigens niets. De drie weglopers sluiten zich met hun nieuwe onderkomen JA21 aan bij het provinciebestuur van VVD, CDA, Lokaal Brabant en Forum.

Bron: NU.nl