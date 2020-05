Brand in oude kerncentrale Dodewaard

Bij de voormalige kerncentrale in Dodewaard is donderdag aan het eind van de ochtend brand uitgebroken. Dagblad De Gelderlander spreekt van een ‘zeer grote brand’. Tegenover Omroep Gelderland verklaart een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid dat de brand op het dak woedt en dat daar mogelijk gasflessen liggen.

Er woedt brand op het dak van de voormalige #kerncentrale in #Dodewaard. We kregen dit filmpje van Herman Haak. https://t.co/fZMCJ8F2SQ pic.twitter.com/w1dk1kwgxK — Omroep Gelderland (@OmroepGLD) May 21, 2020

De brandweer is met veel menskracht aanwezig in #Dodewaard bij de brand op het dak van de voormalige kerncentrale. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid verzoekt mensen in de buurt de hulpdiensten ruimte te geven. pic.twitter.com/KXEmrnqpkE — Omroep Gelderland (@OmroepGLD) May 21, 2020

De centrale is sinds 1997 buiten bedrijf. Het AD schrijft dat alle splijtstofstaven zijn verwijderd en de centrale is dichtgemetseld. “Het wachten is op de sloop van het betonnen blok langs de Waal. Die is pas gepland in 2045.”

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid roept mensen op om afstand te houden. “Heeft u last van de rook sluit ramen en deuren en schakel ventilatie uit.”

Brand #dodewaard geef hulpdiensten de ruimte. Houd afstand van de brand. Heeft u last van de rook sluit ramen en deuren en schakel ventilatie uit.

Meer informatie volgt. Woordvoerder gaat te plaatse — Veiligheidsregio GZ (@CrisisGLZ) May 21, 2020