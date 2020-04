Braziliaans gerechtshof stelt onderzoek in naar machtsmisbruik Bolsonaro

Het Braziliaanse Hooggerechtshof stelt een onderzoek in naar machtsmisbruik door president Jair Bolsonaro. Dat gebeurt op verzoek van het Openbaar Ministerie. Bolsonaro wordt beschuldigd van inmenging in politieonderzoeken naar familieleden.

De beschuldigingen zijn geuit door de Sérgio Moro, de populaire minister van Justitie die vrijdag opstapte na ruzie met Bolsonaro. De extreemrechtse president wilde op eigen houtje het hoofd van de federale politie vervangen, daar was Moro het niet mee een eens. In de persconferentie die volgde noemde Moro de herhaaldelijke pogingen van Bolsonaro om politieonderzoeken te beïnvloeden.

De federale politie krijgt zestig dagen de tijd om de beschuldigingen tegen de president te onderzoeken. Daarna zal het Openbaar Ministerie bepalen of er een formele aanklacht volgt. Die moet dan wel eerst worden goedgekeurd door het parlement, waar de partij van de extreemrechtse president een meerderheid heeft. Wordt Bolsonaro toch aangeklaagd, dan wordt hij in eerste instantie voor 180 dagen geschorst waarbij de vicepresident zijn taken overneemt. Een veroordeling betekent dat Bolsonaro direct uit zijn functie wordt ontheven.

Brazilië verkeert in grote politieke verdeeldheid. Er is veel onvrede over de manier waarop Bolsonaro de uitbraak van het coronavirus aanpakt. Hij heeft lange tijd volgehouden dat het virus niet bestond in Brazilië en dat Brazilianen immuun zijn voor Covid-19. Ook verzet hij zich tegen de lockdownmaatregelen die door Braziliaanse gouverneurs zijn ingesteld om inwoners van hun deelstaten te beschermen. Die politieke verdeeldheid werd nog wat groter na het vertrek van Sérgio Moro die onder de bevolking een heldenstatus geniet. Hij leidde onder meer het grootste corruptieonderzoek uit de geschiedenis van het land, waardoor tientallen politici – waaronder oud-president Lula – in de gevangenis belandden.

Bron: BBC, NOS / cc-foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil