Braziliaanse president Bolsonaro besmet met coronavirus

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro (65) heeft bekendgemaakt dat hij is besmet met het coronavirus. De extreemrechtse regeringsleider maakte de uitslag van de test live op tv bekend terwijl hij een mondmasker droeg. De 65-jarige politicus is een van de beruchtste ontkenners van het virusgevaar. Hij bleef de pandemie wegwuiven, zelfs toen Barzilië na de VS het zwaarst door het virus getroffen land bleek. 65.000 burgers vonden tot nu de dood en er zijn 1,6 miljoen besmettingen bevestigd.

In maart verklaarde de oud-legerofficier dat hij niet bevreesd was voor het virus omdat hij een ‘atletische achtergrond’ heeft en daardoor de ziekte snel van zich af zou schudden. Net als Donald Trump is hij doorgegaan met het ontvangen van groepen mensen, vaak zonder gezichtsbescherming.

Maandag werd bekend dat Boslonaro symptomen vertoonde, 38 koorts had en hoestte. De president liet daarop een longscan maken en stelde nog dat zijn longen duidelijk schoon waren.

Het hoge aantal doden in Brazilië wordt toegeschreven aan het beleid van de populistische Bolsonaro. Of liever gezegd het gebrek daaraan.

