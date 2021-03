Braziliaanse variant ontsnapt aan antistoffen, besmet helft ex-coronapatiënten opnieuw

Een mutatie van het virus die is ontstaan in de Braziliaanse stad Manaus en inmiddels ook Nederland heeft bereikt baart virusbestrijders grote zorgen. Uit onderzoek blijkt dat een kwart tot 61 procent van de mensen die immuun zouden moeten zijn omdat ze al eens met corona besmet zijn geweest, toch opnieuw geïnfecteerd worden door deze variant die P1 wordt genoemd. P1 slaagt er kennelijk in de antistoffen, die het lichaam heeft aangemaakt tegen het virus, te omzeilen. Gevreesd wordt dat de mutatie ook door de verdediging die vaccins bieden weet heen te breken.

De Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock heeft in het parlement verklaard dat er in het najaar mogelijk een derde vaccinatieronde nodig is tegen P1 en soortgelijke varianten, zoals de Zuid-Afrikaanse mutatie. In Groot-Brittannië is een klopjacht geopend op de Braziliaanse mutatie van het virus maar vooralsnog is de conclusie dat de besmettingen geïsoleerde gevallen betreft.

Bijkomend probleem is dat de P1 mutatie ook nog eens veel besmettelijker blijkt dan het oorspronkelijke virus. Uit een voorlopig, nog niet officieel geverifieerd, onderzoek in Manaus blijkt dat de variant tussen 1,4 en 2,2 keer zo besmettelijk is.

Manaus, een stad met 2 miljoen inwoners in het Amazone-gebied, werd voor het eerst getroffen door het coronavirus in april. In oktober bleek uit onderzoek dat 76 procent van de bevolking antistoffen had ontwikkeld die hen zou moeten beschermen tegen herbesmetting. Tot ieders verrassing ontstond er toch een tweede golf besmettingen. Op 1 december werd de P1 variant geïdentificeerd die zich razendsnel bleek te verspreiden. Binnen twee maanden was de mutatie verantwoordelijk voor 87 procent van de nieuwe besmettingsgevallen, waaronder mensen die al eerder besmet waren geweest.

Onderzoekers benadrukken in The Guardian dat uit die cijfers geen conclusies getrokken mogen worden voor andere situaties dan die in Manaus, noch voor andere landen.

NRC schreef vorige week dat de Braziliaanse varianten P1 en P2 in Nederland alleen in geïsoleerde uitbraken zijn aangetroffen. Hoe meer besmettingen er zijn, hoe groter de kans op mutaties, aldus de krant:



De drijvende kracht achter het ontstaan van zorgwekkende virusvarianten is volgens de onderzoekers het grote aantal besmettingen, in combinatie met superspreader events, waarbij één iemand de bron is van heel veel nieuwe besmettingen. „Ongecontroleerde verspreiding van infectie zorgt ervoor dat er steeds meer mutaties kunnen ontstaan, en dat vergroot de kans dat er weer nieuwe virusvarianten zullen ontstaan die kunnen ontsnappen aan de werking van vaccins en andere medicijnen”, aldus Diaz.

cc-foto: Governo do Estado do Rio Grande do Sul