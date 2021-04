Brazilië: stel zwangerschap uit als het kan

Braziliaanse gezondheidsautoriteiten adviseren vrouwen die zwanger willen worden, daar nog even mee te wachten. Door de corona-epidemie is de moedersterfte sterk toegenomen. Dat meldt Deutsche Welle.

In het eerste kwartaal overleden er elke week twee keer zoveel zwangeren als vorig jaar. Door de ineenstorting van de Braziliaanse gezondheidszorg in sommige regio’s kunnen ziekenhuizen bij zwangerschapscomplicaties niet altijd de benodigde hulp bieden.

“Als het mogelijk is, is het beter om zwangerschappen uit te stellen tot een moment dat de situatie weer wat rustiger is”, aldus de minister van Gezondheid Raphael Camara Parente in een verklaring. “We kunnen dit natuurlijk niet zeggen tegen vrouwen die 42 of 43 zijn, maar voor jonge vrouwen is het beter om even te wachten als dat kan.”

Er vallen nu gemiddeld ruim 2.500 coronadoden per dag in Brazilië. De extreemrechtse president Jair Bolsonaro heeft de ziekte vanaf het begin gebagatelliseerd. Hij weigert om maatregelen te nemen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Zijn voorganger Dilma Rousseff noemt Bolsonaro’s corona-aanpak ‘genocidaal’.

