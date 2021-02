Daklozen in Breda worden voortaan gekort op hun bijstandsuitkering. Dat meldt BN De Stem. Ze krijgen voortaan geen 875 euro per maand meer, maar slechts 730 euro. Het argument van het college van burgemeester en wethouders voor de verlaging: daklozen hebben geen woonlasten.

Volgens de krant is het voorstel voor de verlaging gebaseerd op een onderzoek uit 2019. Het zou oneerlijk zijn ten opzichte van mensen die wel een woning hebben, omdat zij aan het eind van de maand minder te besteden hebben dan een dakloze vanwege de extra kosten aan woonlasten. Ook zegt het onderzoek dat daklozen ‘veel geld in het onderhouden van de verslaving’ steken. Het college in Breda, bestaande uit VVD, D66 en de PvdA, ziet een verlaging van de uitkering als ‘een stimulans om daklozen weer snel te bewegen werk te zoeken’.

De uitkering wordt berekend op basis van de ‘gehuwdennorm’ in de Participatiewet. Wie dakloos was kreeg in Breda tot 2019 90 procent van dat bedrag. Dat wordt nu afgeschaald naar 80 procent. In een brief aan de raad schrijft het college dat er ook ‘een negatieve kant’ aan de verlaging kleeft, namelijk dat die ‘door de cliënten niet als positief worden ervaren’.