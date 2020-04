Breuk met tijdperk-Corbyn: Keir Starmer nieuwe Labour-leider

Keir Starmer heeft de leiderschapsverkiezingen van Labour in de eerste ronde gewonnen. Hij deed dat met ruim 56 procent van de stemmen, meldt The Guardian. Starmer zal terzijde worden gestaan door Angela Rayner, die plaatsvervangend leider wordt. De vorige Labour-leider Jeremy Corbyn, wiens positie onhoudbaar was geworden na de slechte verkiezingsuitslag in december, heeft de nieuwe leiders op Twitter gefeliciteerd.

Congratulations @Keir_Starmer and @AngelaRayner. Being Labour Party leader is a great honour and responsibility. I look forward to working with Keir and Angela to elect the next Labour government and transform our country.#LabourLeadershipElection — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) April 4, 2020

De keuze voor Starmer betekent een breuk met de linkse lijn die zijn voorganger had uitgezet. De meer centrumlinkse Starmer, die Corbyn in zijn video-overwinningstoespraak ‘een vriend’ noemt en bedankt voor zijn leiderschap ‘in moeilijke tijden’, belooft dat hij zijn uiterste best zal doen om de verloren kiezers terug te winnen. “We hebben vier verkiezingen op rij verloren. Jullie hoeven er niet aan te twijfelen dat ik weet voor wat voor opgave we staan”, zegt hij.

“Als het nodig is om te veranderen, zullen we veranderen”, belooft Starmer. In zijn video laat hij meteen zien dat hij controversiële onderwerpen daarbij niet uit de weg gaat: hij noemt antisemitisme een ‘smet op ons blazoen’. “Ik heb het verdriet gezien dat het teweeg heeft gebracht bij de joodse gemeenschap. Namens de Labour-party bied ik daarvoor mijn verontschuldigingen aan. Ik zal dit giftige gedachtegoed met wortel en tak uitroeien.”

Starmer wijst op de enorme uitdagingen waarvoor het Verenigd Koninkrijk nu staat. “Het coronavirus heeft het normaal leven tot stilstand gebracht. Onze steden en dorpen zijn stil, onze wegen verlaten. We missen elkaar.” De nieuwe Labour-leider belooft zich vanwege de noodsituatie constructief op te stellen tegenover de Conservatieve regering. Hij wil geen ‘partijpolitieke punten scoren’ of ‘het onmogelijke vragen’. “Of je nu wel of niet op de regering hebt gestemd, we hebben er allemaal belang bij dat zij het juiste doet.”

Starmer put moed uit de gemeenschapszin die de Britten nu tonen. Hij wijst op de mensen die hun buren helpen, of zich aanmelden om als vrijwilliger in de zorg te werken. “Mensen komen samen om de kwetsbaren te helpen.”

De crisis maakt volgens Starmer ook duidelijk dat de zaken waarvoor Labour strijdt, belangrijker zijn dan ooit. “We kunnen nu goed zien wie de echt belangrijke werknemers zijn. Te lang al worden zij onderbetaald.”