‘Brexit draait uit op een economische ramp voor de Britten’

Het besluit van de Britse regering om de EU ter verlaten is uitgelopen op een “economische ramp”. Dat stelt Thierry Breton, Europees Commissaris voor de Interne Markt. “Kijk naar wat er gebeurt met de winkelschappen, met de aanvoer van brandstof, met het tekort aan verpleegkundigen en artsen, met het tekort aan vrachtwagenchauffeurs en alles wat met de bouw te maken heeft. Wat er dezer dagen gebeurt is een ramp,” zei hij in een interview met de populistische journalist Jean-Jacques Bourdin voor een Frans radiostation (vanaf 10:20).

“Denk er aan dat ze beweerden dat ze meer welvaart zouden terugkrijgen als ze tot op zekere hoogte iedere EU staatsburger het land uit zouden gooien, althans een groot deel van hen. Wel nu zie je dat die weer terug moeten keren, omdat ze verpleegkundigen tekort komen. Ze komen 100.000 vrachtwagenchauffeurs tekort. Het is wat het is en we verafschuwen het.”

Breton ging ook nog even in op het oplopende visserijconflict tussen Frankrijk en de Britten. “We zien veel kwade trouw bij de Britten. Maar daar zijn we inmiddels aan gewend.” Frankrijk staat op het punt maatregelen tegen Londen te nemen omdat afspraken niet na worden gekomen.