Brexit kost Britse burgers bijna 200 keer zoveel als dat het oplevert

Populisten hielden de Britse kiezers voor dat uit de EU stappen alleen maar geld op zou leveren. Net als dat hun Nederlandse kornuiten als Wilders en Baudet dat ook doen. De Britten zouden veel beter uit zijn als ze het economisch blok zouden verlaten en zelfstandig akkoorden sluiten meta andere landen. Hoe groot die leugen was, wordt steeds duidelijker. Uit cijfers van de Britse regering zelf blijkt dat het economisch voordeel van alle nieuwe handelsakkoorden die na de Brexit zijn gesloten de komende 15 jaar per hoofd van de bevolking een voordeel oplevert van zo’n 3,50 à 8 euro, bij elkaar goed voor 0,01 procent van het Bruto Binnenlands Product. Die opbrengst wordt compleet weggevaagd door de economische schade die de Brexit oplevert, namelijk 4 procent van het BBP over dezelfde periode.

Boris Johnson beloofde de kiezer “een nieuwe ochtendgloren” en stelde dat het verlaten van de Unie de economie “amper een krasje” zou bezorgen. In werkelijkheid leveren slechts twee van de tientallen aangekondigde handelsakkoorden enig meetbaar economisch voordeel op, schrijft The Independent.

Volgens deskundigen komt dat omdat de Britten er – verrassing! – helemaal niet in geslaagd zijn betere handelsakkoorden te sluiten dan de doorgewinterde onderhandelaars van de EU. Integendeel, in de meeste gevallen zijn het slechte kopieën die minder opleveren.

Oppositiepartij Labour stelt dat de conservatieve regering gegokt heeft met de welvaart van het land. “Ze gokten er op dat ze met landen buiten de EU betere akkoorden konden sluiten en daarmee het verlies van de EU konden compenseren. Ze hebben verloren.” Een woordvoerder van de regering wuift het onderzoek van de krant weg met de opmerking dat het om “oude cijfers” gaat. Wat opmerkelijk is omdat ze afgelopen juli gepubliceerd zijn. Volgens de woordvoerder verschuift de Britse markt, niet langer is Europa de belangrijkste partner maar Azië omdat daar de – wederom glorieuze – toekomst zou liggen.

De krant wijst er op dat daar geen aanwijzingen voor zijn omdat het door de Britten bereikte handelsakkoord met bijvoorbeeld Japan vrijwel geheel een kopie is van dat tussen de EU en Japan. “Met hier en daar een paar kleine verschillen.” De voordelen van het akkoord worden volledig teniet gedaan door nieuwe douaneregels die de Britse export flink benadelen.

Alleen in het geval van Australië en Nieuw-Zeeland, beiden lid van de Commonwealth, is er wat voordeel te bespeuren maar die markten zijn in verhouding zo gering voor de Britse export dat er nauwelijks enig effect van te verwachten valt. Veel van de aangekondigde akkoorden zijn overigens niet meer dan principeakkoorden. Zoals bijvoorbeeld het handelsakkoord met de VS waar premier Johnson en president Trump over opschepten. In de praktijk is er nog een lange weg te gaan. Hetzelfde geldt voor de akkoorden met onder meer Canada en Mexico.

Volgens het Office for Budget Responsibility, een particuliere organisatie die de overheidsuitgaven in de gaten houdt, bedragen de verliezen die de Brexit veroorzaken over de komende jaren bijna 1500 euro per persoon. Dat is 178 keer zoveel als de meest optimistische beraming van de voordelen van de Brexit.

cc-foto: Andrew Parsons / No 10 Downing Street