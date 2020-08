Brexit veroorzaakt migratiegolf van Britten naar Europa

Britten zijn nu de op een na grootste groep migranten in Duitsland die zich willen laten naturaliseren. Een stijging van 2000 procent in het aantal afgegeven paspoorten als gevolg van de Brexit. Dat blijkt uit onderzoek van Britse en Duitse wetenschappers. Het zijn bovendien vooral goedverdienende en productieve burgers die kiezen voor een toekomst op het continent.

“We zien een heel nieuw sociaal migratiefenomeen en een herdefinitie van wat het betekent Brits-Europees te zijn. In 2019 kwam het aantal naturalisaties van Britten op de tweede plaats, net na Turken en met veel meer dan Polen, Roemenen, Irakezen of Syriërs van wie je zou kunnen verwachten dat ze nog liever het Duitse staatsburgerschap bekomen,” stelt een van de onderzoekers in The Guardian.

De migratie is sinds 2016, het jaar van het Brexit-referendum, steeg met 30 procent, een omvang die je die anders alleen maar zou verwachten in tijden van grote economische of politieke crisis. Het aantal naturalisatieaanvragen van Britten in EU-lidstaten nam met 500 procent toe en in Duitsland zelfs met 2000 procent. De migratie van de burgers in de 27 overgebleven EU-lidstaten in die periode vertoonde amper wijzigingen. Er leven zo’n 1,2 miljoen Britten in de EU-lidstaten.

Veel van de Britse migranten hebben er zelfs een terugval in salaris voor over om te kunnen ontsnappen aan de Brexit. Overigens lukt het hen niet allemaal om werk te vinden in de EU. “Ik vraag me af of ik het risico onderschat heb”, verklaarde een IT’er die in oktober vorig jaar naar de EU migreerde en nog steeds geen werk heeft gevonden.

