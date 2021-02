‘Brildragers lopen aanzienlijk minder kans op corona-besmetting’

Indiase onderzoekers zeggen ontdekt te hebben dat brildragers tot drie keer minder kans lopen besmet te worden met het coronavirus. Dat klinkt opmerkelijk maar een van de manieren waarop het virus er in slaagt het lichaam binnen te dringen is via de ogen, als mensen er met hun vingers in wrijven. Net zoals dat via de neus en mond het geval is.

In een onderzoek dat gepubliceerd is op MedRxiv (spreek uit als Med Archive) en nog niet door derden is geverifieerd zijn 304 besmette personen twee weken lang bestudeerd. De patiënten, 223 mannen en 81 vrouwen, waren tussen de 10 en 80 jaar oud en vertoonden allen symptomen. De onderzoekers constateerden dat de patiënten gemiddeld zo’n 23 keer per uur hun gezicht aanraakten en hun ogen ongeveer drie keer per uur.

Langdurige brildragers, zo ontdekten ze, lopen twee tot drie keer minder risico besmet te worden omdat ze aanzienlijk minder vaak in hun ogen wrijven. Eerder hebben medici al geadviseerd aan contactlensdragers om over te stappen op een bril omdat bij het inzetten en verwijderen van de lenzen er risico is op besmetting via de vingers, schrijft The Independent.

Al eerder wezen wetenschappers er op dat het dragen van een bril vermoedelijk enige bescherming biedt tegen besmetting.

