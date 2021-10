Brits parlementslid doodgestoken tijdens kiezersspreekuur

In Southend West, een kiesdistrict in Essex in het oosten van Engeland, is parlementslid David Amess doodgestoken tijdens zijn wekelijkse bijeenkomst met kiezers. De 69-jarige conservatief die in 1983 voor het eerst werd gekozen was een van de langstzittende parlementsleden. Hij is een zogeheten backbencher die nooit een belangrijke positie in de partij heeft vervuld en zich vooral richtte op eigen aandachtspunten zoals dierenwelzijn en de beperking van abortusrechten.

De gealarmeerde politie heeft ter plekke een 25-jarige verdachte aangehouden. Er wordt onderzocht of er een terroristisch motief aan de moord ten grondslag ligt. Volgens een getuige zou er een woordenwisseling aan de steekpartij vooraf zijn gegaan. De man was de bijeenkomst in Leigh-on-Sea vrijdagmiddag kort na 12 uur binnengelopen en heeft de politicus diverse malen gestoken. Toegesnelde medische hulpverleners hebben vergeefs getracht het leven van de politicus te redden.

De moord zal opnieuw een discussie losmaken over de veiligheid van volksvertegenwoordigers. Het is gebruikelijk dat Britse politici, die een district vertegenwoordigen, zeer regelmatig vrij toegankelijke bijeenkomsten houden waar kiezers langs kunnen komen om bijvoorbeeld kwesties te bespreken. Vijf jaar geleden werd Jo Cox, parlementslid voor Labour en tegenstander van de Brexit, bij zo’n bijeenkomst doodgeschoten door een extreemrechtse Brexit-aanhanger. In 2010 werd een ander Labour-parlementslid neergestoken door een online geradicaliseerde student. In 2000 werd een assistent van een liberaal parlementslid doodgestoken op zo’n bijeenkomst terwijl hij trachtte de politicus te beschermen tegen de met een zwaard bepwapende aanvaller.