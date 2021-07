Brits parlementslid uit vergaderzaal verwijderd omdat ze opmerkt dat Boris Johnson liegt

Geen video? Klik hier.

Het Britse parlementslid Dawn Butler (Labour) is door de vicevoorzitter weggestuurd omdat ze opmerkte dat Boris Johnson bij herhaling heeft gelogen tegen het parlement. In het Britse politieke debat zijn dergelijke beschuldigingen niet toegestaan, schrijft The Guardian.

Butler gaf een opsomming van de onwaarheden die de premier heeft verkondigd. “De premier heeft keer op keer tegen dit huis gelogen,” stelde Butler. “Het is grappig dat, in plaats van de persoon die liegt, we zelf in de problemen komen door die leugen aan te kaarten.”

“Arme mensen in dit land hebben met hun leven betaald omdat de premier de laatst 18 maanden dit huis en het land misleid heeft”, verklaarde Butler. Ze citeerde uit een viral video van advocaat-vlogger Peter Stefanovic die onware uitspraken Johnson op een rij zet. Die video is inmiddels meer dan 27 miljoen keer bekeken.

27 MILLION VIEWS! 27 MILLION!!!

Working TOGETHER we have sent a powerful message to UK News shows if they won’t hold this Prime Minister to account for his rampant lying in Parliament we will do it ourselves!

How long can you ignore it now @BBCNews? pic.twitter.com/PlvEkEij1V

— Peter Stefanovic (@PeterStefanovi2) July 20, 2021