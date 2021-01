Brits plan: betaal iedereen die positief test op corona

In een poging om de testbereidheid bij de bevolking te vergroten, overweegt de Britse regering om 500 pond (560 euro) te betalen aan iedereen die positief test op corona. Dat meldt The Guardian, dat de hand heeft weten te leggen op een document van het ministerie van Volksgezondheid.

Uit peilingen blijkt dat slechts 17 procent van de Engelsen met symptomen een coronatest laat doen. Veel mensen mijden de teststraat omdat ze willen vermijden dat ze na een positieve test niet meer kunnen werken.

De Britse regering betaalt nu al 500 pond aan mensen met corona én een laag inkomen, zodat ze in quarantaine kunnen. De vrees bestaat dat de doelgroep die in aanmerking komt voor die tegemoetkoming nu niet groot genoeg is. Anderen die de inkomsten uit hun werk niet kunnen missen, zouden om die reden huiverig zijn om zich te laten testen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met een klein bedrijf of om ouders die besmette kinderen hebben.