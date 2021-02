Brits schandaal: ‘Verstandelijk beperkte corona-patiënten niet gereanimeerd’

In Groot-Brittannië is een golf van publieke verontwaardiging losgebarsten nadat Mencap, een organisatie die opkomt voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking, bekendmaakte dat met corona besmette leden van deze groep werden uitgesloten van reanimatie. Mencap stelt dat ze in januari meldingen heeft ontvangen van mensen met een beperking die verteld werd dat ze niet gereanimeerd zouden worden als ze besmet raakten met het virus. Dat schrijft The Observer, de zondagskrant van The Guardian.

De waakhond voor de gezondheidszorg, de Care Quality Commission, maakte in december bekend dat er onnodig mensen met een verstandelijke beperking zijn overleden omdat ze niet gereanimeerd mochten worden. De ‘niet reanimeren’ opdrachten worden normaal gesproken gegeven voor mensen die dermate verzwakt zijn dat ze geen kans maken baat te hebben bij de reddende ingreep. Een rapport over de praktijk wordt binnen enkele weken verwacht.

Volgens Mencap werd de reanimatie in sommige gevallen geweigerd louter omdat de patiënt een verstandelijke beperking heeft. Mensen met een verstandelijke beperking overlijden vaker aan de gevolgen van besmetting dan andere patiënten. Volgens medici is een mogelijke oorzaak dat ze niet of minder goed in staat zijn kenbaar te maken welke klachten ze hebben. Zelfs als er sprake is van een lichte beperking is het risico al groter dan bij hen zonder beperking.

In de eerste week van januari werd in Groot-Brittannië de derde lockdown van kracht. Sindsdien is corona in 65 procent van de overlijdensgevallen onder mensen met een verstandelijke beperking de doodsoorzaak. Onder de bevolking als geheel was dat 39 procent.

Mencap voert campagne om personen met een verstandelijke beperking voorrang te geven bij vaccinatie.

"I am waiting on the vaccine to make you feel better." All people with a #LearningDisability like Emma need to be a priority for the #Covid19 vaccine. We're fighting for this, but need your help. Film a video. Tweet your MP. Be heard.📢 Take action: https://t.co/vefr9gmrIM 👈 pic.twitter.com/zXG7ePESAB — Mencap (@mencap_charity) February 12, 2021

cc-foto: Christopher Paul