Britse ambassadeur Wilson: ‘Verenigd Koninkrijk wil geen race naar de bodem’

Het nieuwe Verenigd Koninkrijk wordt geen ‘Singapore aan de Theems’. De Britten willen niet via ‘een race naar de bodem’ landen als Nederland uit de markt concurreren. Geen lage belastingtarieven, slechtere arbeidsvoorwaarden, staatssteun voor bedrijven en minder milieubescherming. Die belofte doet de Britse ambassadeur in Nederland, Peter Wilson, vandaag in de podcast Betrouwbare Bronnen – de dag dat de Britten definitief vertrekken uit de Europese Unie.

“Onze standaarden zijn zeer, zeer hoog. In veel gevallen hoger dan de gemiddelde EU-standaard en dat willen we zo houden. Deze Britse regering kwam aan de macht met een verkiezingsprogramma waarin beloofd werd het Verenigd Koninkrijk de beste werkplek ter wereld te maken. Sinds 2001 hadden we zes staatssteunzaken tegen ons, vergeleken met meer dan zestig in Duitsland en meer dan veertig in Frankrijk. Het is heel belangrijk om te benadrukken dat wij Brexit zien als een kans voor ons om hoge standaarden neer te zetten. Er is geen reden om bang te zijn en zeker niet voor een land als Nederland, dat net als wij een zeer concurrerende economie heeft.”

Peter Wilson noemt deze 31ste januari “een historische dag, maar er is vandaag geen zang en dans op de ambassade”. Na drieënhalf jaar praten over Brexit wil hij snel overgaan naar de volgende fase en praten over de nieuwe relatie met de Europese Unie en vooral die met Nederland, “een land waarvan we houden”.

De overgangsperiode loopt tot 31 december. Dan moet er ‘absoluut’ een nieuw verdrag zijn tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU, zegt Wilson. Het doel is een vrijhandelsverdrag à la CETA, het verdrag tussen de EU en Canada.

De ambassadeur benadrukt het belang van stevige veiligheidssamenwerking met Nederland: “Wij zijn jullie buren, uw veiligheid is onze veiligheid. Onze inzet daarvoor is onvoorwaardelijk.” Hij prijst de samenwerking op justitie- en politieterrein en noemt de Nederlandse krijgsmacht ‘ongelooflijk effectief’.

Volgens Wilson komt prins Harry in mei gewoon naar Den Haag voor de Invictus Games, het internationale sportevenement voor militairen en veteranen die psychisch of lichamelijk gewond zijn geraakt. Harry is de oprichter van de Games. “Hij is zeer, zeer betrokken bij deze Spelen. Harry is absoluut begaan met deze verbazingwekkend goede atleten en hun ongelooflijke heldendom.”

foto: projectie van media-actiegroep Led by Donkeys op de kliffen van Dover op de ochtend van Brexit