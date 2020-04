Britse artsen die aan Covid-19 overleden, zijn allemaal immigranten

De acht Britse artsen die tot dusverre zijn overleden aan het nieuwe coronavirus, zijn allemaal immigranten. Dat meldt The New York Times. De mannen kwamen uit Egypte, India, Nigeria, Pakistan, Sri Lanka en Soedan. Het laat maar weer eens zien hoe afhankelijk het Britse gezondheidsstelsel NHS is van zorgmedewerkers van buitenlandse komaf. Een op de drie NHS-artsen is immigrant.

Hisham el-Khidir, de neef van een van de een van de overleden artsen, transplantatiechirurg Adil el-Tayar, zegt in The New York Times: “Toen de mensen op straat stonden om te klappen voor de NHS-medewerkers, dacht ik: ‘Anderhalf jaar geleden hadden ze het nog over Brexit en over al die immigranten die het land zijn binnengekomen’.”

In het Verenigd Koninkrijk zijn tot nu meer dan 7.000 mensen overleden aan Covid-19. Een veelvoud daarvan ligt in het ziekenhuis. Een van hen is Boris Johnson, die enkele weken geleden vertelde dat hij coronapatiënten gewoon de hand bleef schudden. De premier ligt sinds maandagavond op de intensive care. Volgens zijn woordvoerder gaat hij ‘gestaag vooruit’.

cc-foto: Wikipedia