Britse artsen waarschuwen voor mogelijk verband corona met nieuwe kinderziekte

Britse artsen hebben de waarschuwing gekregen dat er mogelijk een nieuw ziektebeeld opduikt onder kinderen als gevolg van het coronavirus. Het vakblad Health Service Journal heeft het voor artsen bestemde bericht ingezien. Het gaat om een dringende waarschuwing naar aanleiding van een stijgend aantal gevallen de laatste twee, drie weken.

Sommige kinderen uit alle leeftijdsgroepen hebben in de regio Londen plots zodanig te maken met koorts en ontstekingen dat ze op de intensive care behandeld moeten worden. De artsen vrezen dat de verschijnselen mogelijk een gevolg zijn van besmetting met het coronavirus. Het zou overigens om een zeer klein aantal gevallen gaan.

De verschijnselen doen denken aan covid-19 en dat is opmerkelijk want het virus is tot nu amper bij kinderen aangetroffen. De waarschuwing werd zondagavond ook uitgestuurd door een organisatie die gericht is op de zorg voor kinderen in intensive care. Huisartsen wordt gevraagd melding te maken zo gauw ze de verschijnselen aantreffen zodat deze zo vroeg mogelijk bediscussieerd kunnen worden.

