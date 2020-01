Britse autoriteiten kopiëren stiekem EU-database

De Britse regering wordt ervan beschuldigd zich ‘te gedragen als een stel cowboys’ nadat uit een vertrouwelijk rapport bleek dat de regering illegale kopieën van een EU-database had gemaakt. Het rapport dreigt gesprekken over de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU na de brexit te bemoeilijken.

Europarlementariër Sophie in ’t Veld (D66), vertelde de EP-commissie van justitie en binnenlandse zaken dat een uitgelekt EU-rapport “opzettelijke schendingen en misbruik” door het Verenigd Koninkrijk van het Schengeninformatiesysteem blootlegde. Deze uitgebreide database gebruiken politie en grenswachters in de grensvrije Schengenzone van de Europese unie.

UK accused of ‘behaving like cowboys’ over EU database copying https://t.co/KppkHfSGE6 — The Guardian (@guardian) January 9, 2020

Hoewel het Verenigd Koninkrijk geen lid is van het grensvrije reisgebied, heeft het wel toegang tot de database, waar autoriteiten in heel Europa informatie delen over meer dan 76 miljoen criminele verdachten, vermiste personen en smokkelwaar.

“Dit is een land dat geen lid van Schengen wil zijn,” vertelde In ’t Veld aan de leden. “Het wil geen lid worden van de Europese Unie. Desalniettemin hebben we hen uit goede wil toegang tot het Schengen Informatie Systeem (SIS) gegeven en ze gedroegen zich als een stel cowboys. ”

De Europarlementariër, die een klacht heeft ingediend bij de Europese Commissie, zei dat “een van de meest verbazingwekkende” kenmerken van het gelekte rapport was “het gebrek aan wederkerigheid” van Britse autoriteiten om te handelen in het belang van de EU.

“Wat het rapport zegt is dat Britse autoriteiten in principe alleen geïnteresseerd zijn in mensen die het Verenigd Koninkrijk binnenkomen,” vertelde ze aan the Guardian. “Wanneer een verdacht persoon het Verenigd Koninkrijk verlaat, waarschuwen ze de Europese autoriteiten niet, dus we zijn niet veiliger.”

Het gelekte EU-rapport stelt dat Britse grenswachten alleen reageren op waarschuwingen die van belang zijn voor het Verenigd Koninkrijk, wat betekent dat sommige controles op personen en waren die zijn aangevraagd door andere lidstaten, niet worden uitgevoerd.

De Europese Commissie besloot in juni 2018 om de het Verenigd Koninkrijk niet van de database te ontkoppelen, maar de Britten de gelegenheid te geven om met een beter alternatief te komen.

De voorzitter van de Europese commissie, Ursula von der Leyen, herhaalde woensdag haar oproep voor “een nieuw alomvattend veiligheidspartnerschap” tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk “om grensoverschrijdende bedreigingen te bestrijden, variërend van terrorisme tot cyberveiligheid tot contra-informatie”.

Zo’n nieuwe overeenkomst zal eerst moeten worden goedgekeurd door het Europees Parlement. In ’t Veld is er niet gerust op: “Als het Verenigd Koninkrijk zich als lid van de EU niet om de regels bekommerde, hoe gaan we ze dan de regels laten respecteren als ze uit de EU treden?” De Europarlementariër is daarbij bezorgd dat de Amerikaanse regering via de Britten toegang heeft tot de database.

Een woordvoerder van de Britse regering zei: “We hebben wereldwijd één van de hoogste niveaus op het gebied van gegevensbescherming en zijn volledig toegewijd aan onze wettelijke verplichtingen. We hebben een zeer nauw beveiligingspartnerschap met EU-landen en verstrekken elk jaar informatie over duizenden waarschuwingen.”