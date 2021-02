Britse coronamutatie toch dodelijker, duikt ook op in Nieuw-Zeeland

Er zijn opnieuw aanwijzingen gevonden dat de Britse coronavariant B.1.1.7 niet alleen besmettelijker is, maar ook dodelijker. Wie besmet wordt met deze mutatie loopt 40 tot 60 procent meer kans in het ziekenhuis te belanden en aan de ziekte te overlijden. Vorige maand zei de Britse premier Boris Johnson al dat de kans op sterfte bij besmetting door de variant waarschijnlijk was toegenomen.

Het nieuwe onderzoek werd uitgevoerd door het Britse consortium Nervtag, het rapport werd afgelopen weekend gepubliceerd. De onderzoekers plaatsen bij hun bevindingen wel enkele kanttekeningen, zo meldt de Volkskrant, bijvoorbeeld dat de mutatie vaker voorkomt in verzorgingshuizen waar de besmette personen al kwetsbaarder zijn. Tegelijkertijd komen de diverse deelanalyses wel allemaal uit op dezelfde verhoogde sterftekans per geval.

Ook in Nieuw-Zeeland, het land waarvan de corona-aanpak onlangs werd beoordeeld als het beste ter wereld, is B.1.1.7 opgedoken. Vooralsnog bij drie leden van een gezin in Auckland. Als gevolg daarvan heeft premier Jacinda Ardern direct een lockdown afgekondigd voor heel Auckland, met 1,7 miljoen inwoners de grootste stad van het land. De laatste lockdown dateert van ruim een half jaar geleden. In heel Nieuw-Zeeland zijn sinds het begin van de pandemie 2330 mensen besmet geraakt, slechts 25 personen overleden. Volgens Ardern zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat er buiten het besmette gezin nog andere gevallen van de Britse variant zijn.

Vorige maand werd in Nieuw-Zeeland nog een andere mutatie aangetroffen, namelijk de Zuid-Afrikaanse. Die was meegebracht door een reiziger die enkele maanden in Europa had doorgebracht, waaronder in Nederland en Spanje. In Nederland is het de Britse covid-mutatie die naar schatting momenteel verantwoordelijk is voor 80 procent van de besmettingen.