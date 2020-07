Britse huiskat besmet met Covid-19

In Engeland is bij een huiskat het coronavirus aangetroffen. Dat melden Britse media. Het zou gaan om een zeldzaam geval van besmetting bij een huisdier en het is naar alle waarschijnlijkheid overdragen van mens op dier. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat huisdieren Covid-19 kunnen verspreiden.

Volgens de onderzoekers heeft de kat het virus opgelopen via zijn baasjes die beiden positief getest zijn op het virus. De kat had last van een infectie aan de luchtwegen, snot en kortademigheid. Zowel de kat als de eigenaren zijn inmiddels hersteld. Hoewel de kans nihil lijkt dat huisdieren het virus kunnen overdragen op mensen, en de kans op besmetting van mens op dier ook niet groot is, waarschuwen medisch experts er wel voor om in het geval van Covid-19 uit de buurt van huisdieren te blijven.

cc-foto willekeurige kat: maxwell.af.mil