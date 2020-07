Britse regering en inlichtingendiensten negeerden rol Moskou in Brexit-referendum

De Britse regering en inlichtingendiensten hebben gefaald in het beschermen van het land tegen Russische inmenging tijdens het Brexit-referendum in 2016. Die conclusie is te vinden in een rapport over de invloed van Moskou op de Britse politiek dat zonder urgente reden maandenlang geheim werd gehouden. Boris Johnson weigerde het rapport voor de verkiezingen van december te publiceren.

In het 50 pagina’s tellende rapport staat dat de parlementaire commissie voor de inlichtingendiensten constateert dat verantwoordelijke ministers “noch gevraagd of gezocht hebben naar bewijs voor succesvolle inmenging in het democratisch proces van het Verenigd Koninkrijk.” Ook nadien is er geen evaluatie van de Russische pogingen ter beschikking gesteld.

De commissieleden wijzen er op dat de Britse laksheid in schril contrast staat met de aanpak van Amerikaanse inlichtingendiensten, die binnen twee maanden een rapport uitbrachten naar aanleiding van verdenkingen van Russische inmenging en een samenvatting daarvan openbaar maakten.

Als de inlichtingendiensten de inmenging hadden onderzocht en daarvoor geen aanwijzingen hadden gevonden dan was die conclusie ook van belang geweest voor het vertrouwen in het democratisch proces, stelt de commissie. Nu kunnen de leden alleen maar constateren dat er niets over bekend is.

Er waren wel aanwijzingen voor Russische inmenging, zoals de activiteiten van trollen en bots op sociale media en de hausse aan pro-Brexit en anti-EU verhalen op Russische propagandazenders als Russia Today en Sputnik. Pas nadat de inmenging in de VS openbaar werd, onder meer door het hacken van de computersystemen van de Democraten, begon MI5 enig onderzoekswerk te verrichten. Het referendum was toen al achter de rug, schrijft The Guardian.