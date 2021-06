Britse Jaap van Dissel op straat belaagd

De Britse viroloog en overheidsadviseur Chris Whitty is op straat lastiggevallen door enkele mannen die hun daad vastlegden op video. De beelden circuleren op sociale media. Minister van Vaccindistributie Nadhim Zahawi heeft opgeroepen het ‘tuig’ voor de rechter te brengen. Het is niet de eerste keer dat Whitty – de Nederlandse Jaap van Dissel – op straat wordt belaagd.

In de video is te zien hoe een duidelijk geërgerde Whitty probeert weg te komen van de mannen die al schreeuwend een arm om zijn nek slaan en zeggen dat ze alleen maar met hem op de foto willen. Daarbij wordt Whitty geregeld in een soort houdgreep genomen. Na het zien van de beelden zei Zahawi: ‘Dit is weerzinwekkend en dit tuig moet worden opgespoord en worden aangeklaagd. Zerotolerance voor het lastigvallen van iemand die de publieke zaak dient.’

De Londense politie laat weten onderzoek te doen naar het incident. Volgens een woordvoerder is er met alle betrokkenen inmiddels gesproken en wordt er nauw contact onderhouden met het slachtoffer. Eerder deze maand werd Whitty hinderlijk achtervolg door een antivaxxer die hem herhaaldelijk een leugenaar bleef noemen. Datzelfde gebeurde in februari dit jaar toen Whitty lunch haalde. De beelden daarvan zorgden destijds ook voor ophef. Vorige week werd Whitty’s assistent Jonathan Van-Tam op straat belaagd door een antivaxxer die hem ervan beschuldigde de inmiddels afgetreden minister van Volksgezondheid Matt Hancock te hebben vergiftigd.

