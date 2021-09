Britse kustwacht zet illegale pushbacks vluchtelingen door

De Britse kustwacht blijft oefeningen houden voor het ‘terugduwen’ van bootvluchtelingen naar de Franse kust. De Britten willen de zeer omstreden techniek nog dit jaar gaan inzetten, bericht de NOS.

Onduidelijk is echter, hoe de migranten na de ‘push-back’ weer aan de Franse kustwacht worden overgedragen. Volgens sommige bronnen zijn de Britten van plan om Franse officieren in te lichten wanneer er een boot in hun territoriale wateren gered moet worden – zodat de wettelijke verantwoordelijkheid voor de migranten weer aan de Franse kant komt te liggen.