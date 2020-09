Britse minister wil asielzoekers dumpen op eiland ver weg

De Britse Conservatieve minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel wil asielzoekers dumpen op Ascension Island. Dat eiland ligt 6.400 kilometer bij het Verenigd Koninkrijk vandaan, en is daarmee dichter in de buurt van Brazilië.

Ook het eiland Sint-Helena, waar Napoleon zijn laatste jaren in ballingschap leefde, zou wat Patel betreft in aanmerking kunnen komen. Ze heeft haar ambtenaren gevraagd de mogelijkheden voor de bouw van asielzoekerscentra op de verafgelegen eilanden te onderzoeken, meldt de Financial Times.

Het plan lijkt te zijn geïnspireerd door het hardvochtige Australische migratiebeleid. Australië opende in 2013 detentiecentra voor asielzoekers op het eiland Nauru en in Papoea-Nieuw-Guinea. Daarop kwam veel kritiek van mensenrechtenorganisaties en de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.

Op Twitter maakt Labour-parlementariër Nick Thomas-Symonds, de schaduwminister van Binnenlandse Zaken, gehakt van het plan van Patel. “Dit belachelijke idee is inhumaan, volledig onbruikbaar en enorm duur. Het lijkt daarom heel erg voor de hand te liggen dat de Tory-regering het heeft bedacht.”

This ludicrous idea is inhumane, completely impractical and wildly expensive. So it seems entirely plausible this Tory Government came up with it. https://t.co/3QZ9GBo7mM

— Nick Thomas-Symonds MP (@NickTorfaen) September 29, 2020