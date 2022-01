Britse oud-minister: ‘Ik werd ontslagen als gevolg van islamofobie’

Nusrat Ghani, die van 2018 tot 2020 minister vam Transport was in de regering van Boris Johnson, verklaart dat ze aan de kant is gezet omdat ze moslima is. Haar zogeheten muslimness was een probleem, zo werd haar te verstaan gegeven. Ghani, die in het Lagerhuis zit voor voor de Conservatieven, doet de onthulling in een interview met de Sunday Times.

De NOS schrijft:

“Het voelde als een stomp in de maag”, zegt Ghani, die destijds de eerste islamitische vrouw op een ministerspost was in een Britse regering. “Ik voelde me vernederd en machteloos. Mij werd verteld bij een bijeenkomst in Downing Street dat mijn ‘moslimheid’ een probleem was genoemd en dat mijn status als ‘vrouwelijke moslimminister’ collega’s ongemakkelijk maakte.” Ook zou men bezorgd zijn geweest dat Ghani niet loyaal was, omdat ze zich niet genoeg zou uitspreken tegen beschuldigingen van islamofobie aan het adres van de Conservatieven. Het parlementslid zegt dat haar duidelijk was dat haar partij vanwege haar geloof meer inspanning en loyaliteit van haar eiste dan van andere partijgenoten.

Vicepremier Raab zegt in een reactie dat de partij onderzoek zal doen als Ghani een officiële klacht indient. Mark Spencer, de zogeheten chief whip van de partij die tot taak heeft fractieleden in het gareel te houden (in Groot-Brittannië zijn ministers altijd ook lid van het parlement) zegt dat Ghani op hem doelt. Hij ontkent de beschuldiging en zegt dat hij al tijdens het conflict tegen haar gezegd heeft dat ze een klacht tegen hem moest indienen. Ghani verklaart dat daaraan toegevoegd werd dat haar carrière dan verwoest zou worden.

Uit een recent onderzoek bleek dat er tussen 2015 en 2020 1400 klachten zijn ingediend waarvan tweederde discriminatie van moslims betrof. De onderzoekers van de partij concludeerden niettemin dat er van islamofobie geen sprake was. Critici bestempelden het rapport als een witwas-operatie.

Geen video? Klik hier.

cc-foto: IMO