Britse overheid: gegarandeerde gratis roaming verdwijnt

Hoewel Brexit sinds middernacht een feit is, verandert er de komende elf maanden nog niets voor de Britten. De Europese regels blijven tot het eind van het jaar gelden. Pas op 1 januari 2021, als het Verenigd Koninkrijk handelsakkoorden heeft gesloten met de EU en landen als de VS, wordt echt duidelijk wat Brexit in de praktijk gaat betekenen: hoeveel vis de Britse vissers mogen vangen en of Amerikaanse boeren hun chloorkippen aan de Britten mogen gaan verkopen.

Wel duidelijk is dat Britten vanaf begin volgend jaar geen garantie meer hebben dat ze goedkoop kunnen internetten en bellen in EU-landen. “Er kan een einde komen aan gratis roaming”, schrijft de Britse overheid op Gov.uk. Britse toeristen zijn straks weer overgeleverd aan hun telecomaanbieders die in het buitenland extra kosten mogen gaan rekenen – al heeft de overheid het maximum voor mobiele-datakosten wel vastgesteld op 45 pond.

Inwoners van Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland hoeven zich geen zorgen te maken over extra mobiele kosten als zij EU-landen bezoeken, omdat zij onderdeel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of de Europese Vrijhandelsassociatie (Zwitserland). In ruil daarvoor hebben die landen wel de nodige autonomie opgegeven. Zo moeten de Noren de Europese regels voor zaken als consumentenbescherming en milieu accepteren, zonder dat ze daarover mogen meebeslissen.

cc-foto: Thomas Meier