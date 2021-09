Britse overheid stopt Covid-toelage, voedselbanken bereiden zich voor ‘op het ergste’

Voedselbanken door heel Groot-Brittannië bereiden zich voor ‘op het ergste’. Volgende maand wordt een maandelijkse Covid-toelage van zo’n 23 euro voor huishoudens met de laagste inkomens geschrapt. Vermoedelijk belanden daardoor in een klap ongeveer 800.000 Britten onder de armoedegrens.

Volgens de Britse overheid was vanaf het begin duidelijk dat de toelage tijdelijk zou zijn. Die was bedoeld om het verlies van werk en daarmee inkomen als gevolg van de coronapandemie te compenseren. In plaats van een maandelijkse uitkering, wordt de aandacht nu gericht op het begeleiden naar nieuw werk.

Volgens experts van onder meer de Britse denktank het Legatum-instituut, wordt de extra steun te vroeg gestopt. Uit steekproeven zou ook blijken dat enkele duizenden mensen vanaf komende maand maaltijden moet overslaan en ook zullen velen komende winter moeite hebben om de energierekening te betalen.