Britse politie arresteert elf racisten die dachten veilig te zijn op sociale media

De Britse politie heeft elf racisten gearresteerd vanwege de berichten die zij op sociale media stuurden naar zwarte spelers van de nationale ploeg. De finale tegen Italië werd verloren nadat Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka – drie zwarte mannen – hun strafschop misten. Dat leidde vooral online tot een golf van haat en racisme tegen de spelers.

De arrestaties komen voort uit een groot onderzoek naar racisme op sociale media waarin honderden berichten zijn uitgelicht. Zo’n zeshonderd berichten werden uiteindelijk doorgestuurd naar een speciale afdeling gericht op voetbalgerelateerde zaken. Van die doorgestuurde berichten zijn er 207 aangemerkt als een misdrijf. Iets meer dan de helft daarvan, 123 stuks, kwamen van buiten Groot-Brittannië. De Britse politie heeft die meldingen doorgestuurd naar de desbetreffende autoriteiten.

Het is niet uitgesloten dat nog meer aanhoudingen zullen volgen. De Britse politie heeft medewerking gekregen van sociale netwerken Facebook, Instagram en Twitter, maar wacht nog op een deel van de opgevraagde informatie. Naast de 11 nu gearresteerde personen, zijn er nog 23 Britse racisten boven komen drijven van wie de identiteit inmiddels is vastgesteld. ‘Er zijn mensen die denken dat ze zich kunnen verstoppen achter een profiel op sociale media en wegkomen met zulke walgelijke opmerkingen,’ aldus politiechef Mark Roberts. ‘We hebben mensen in dienst die actief naar deze online haat speuren en als er een criminele grens wordt overschreden, zullen we de daders oppakken.’