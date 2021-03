Britse politie breekt met geweld protestherdenking voor vermoorde vrouw af

Geen video? Klik hier.

De politie van Londen krijgt tot uit de hoogste regionen kritiek voor de manier waarop een protest tegen de onveiligheid voor vrouwen met geweld is beëindigd. Honderden vrouwen verzamelden zich zaterdagavond in Londen ter nagedachtenis van de 33-jarige Sarah Everard. Haar stoffelijk overschot werd deze week gevonden nadat ze vermist raakte toen ze in de avonduren naar huis liep. Een politieman is woensdag gearresteerd en aangeklaagd voor de moord op de vrouw.

De herdenking door feministische actiegroep Reclaim Our Street was eerder op de dag afgelast vanwege de coronamaatregelen maar talloze vrouwen en solidaire mannen, voelden zich genoodzaakt gedurende de hele dag toch naar de verzamelplek te gaan in Clapham Common, een wijk in het zuiden van Londen. Ze herdachten het slachtoffer en protesteerden tegen het seksistisch geweld en intimiderend gedrag dat het voor vrouwen onveilig maakt om over straat te gaan. Onder de deelnemers ook Kate Middleton, hertogin van Cambridge en getrouwd met prins William.

De politie brak het vreedzame protest met geweld af. Vrouwen werden daarbij hardhandig in de boeien geslagen en afgevoerd.

De minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel bekritiseert het optreden en de burgemeester van Londen Sadiq Khan noemt de wijze waarop is ingegrepen „onacceptabel”. Andere overheidsfunctionarissen, zoals de commissaris die belast is met de positie van slachtoffers, stellen dat het politie ingrijpen onnodig was. “Houden ze echt de verspreiding van corona tegen door de knie in de rug van vrouwen te zetten en hun handen in de boeien te slaan?”

The images of scuffles and arrests at the Sarah Everard vigil at Clapham Common are "incredibly upsetting," says Home Office Minister Victoria Atkins

Home Secretary Priti Patel has asked the Metropolitan Police for a report on what happened#Marr https://t.co/YtxzfrLO5Y pic.twitter.com/XL7aq5X73o

— BBC Politics (@BBCPolitics) March 14, 2021