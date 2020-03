Britse politie: meeste terreurverdachten zijn nu wit

Voor het tweede jaar op rij waren de meeste opgepakte terreurverdachten in het Verenigd Koninkrijk in 2019 wit. Het gaat zowel om islamitische bekeerlingen als om leden van extreemrechtse groepen, meldt The Independent.

De politie treedt de laatste jaren harder op tegen extreemrechts. Aan de vooravond van het Brexit-referendum in 2016 werd de Labour-politica Jo Cox vermoord door een extreemrechtse man. In hetzelfde jaar werd de neonazigroep National Action verboden.

Vorig jaar werd daags na de terroristische aanslagen op moskeeën in Christchurch in een dorp in Surrey een rechts-extremist opgepakt. Hij sloeg met een honkbalknuppel op auto’s met niet-witte bestuurders in, terwijl hij riep dat alle moslims dood moeten. Ook stak hij een Bulgaarse tiener neer.

In september noemde het hoofd terrorismebestrijding bij de Britse politie rechts-extremisme het snelst groeiende terreurgevaar in het land. Ook Britse inlichtingendiensten zijn inmiddels betrokken bij het onderzoek naar het extreemrechtse gevaar.

Eerder waren de diensten vooral gericht op islamitisch geïnspireerd terrorisme. Ruim driekwart van de 231 Britse gedetineerden die zijn veroordeeld voor terroristische activiteiten, hangt een jihadistische overtuiging aan, terwijl 18 procent van de terrorisme-gevangenen extreemrechts is.

