Britse Queen ontneemt prins Andrew zijn eretitels in reactie op zedenzaak

De Britse Prins Andrew, tweede zoon van koningin Elizabeth, is al zijn eretitels kwijtgeraakt. Dat heeft Buckingham Palace bekendgemaakt. Hij verliest ook de aanduiding ‘His Royal Highness’. Tot de maatregel is overgegaan nadat de rechter in de VS heeft besloten dat een civiele rechtszaak tegen de koninklijke telg doorgang vinden. In een eerder vandaag gepubliceerde brief aan de koningin hebben 150 militaire veteranen haar gevraagd de prins te ontdoen van al zijn militaire titels. Zij stellen dat de prins de afgelopen 11 jaar er niet in geslaagd is de beschuldigingen overtuigend te weerleggen en dat hij amper heeft meegewerkt met het onderzoek naar de zaak.

De prins wordt aangeklaagd door Virginia Giuffre, een van de slachtoffers van Jeffrey Epstein. Zij stelt in 2001 op 17-jarige leeftijd door Andrew seksueel misbruikt te zijn. Het proces tegen hem begint vermoedelijk pas in september of later.

A statement from Buckingham Palace regarding The Duke of York: pic.twitter.com/OCeSqzCP38 — The Royal Family (@RoyalFamily) January 13, 2022

Giuffre zegt dat het misbruik werd georganiseerd door Ghislaine Maxwell, de Britse vriendin van Epstein. Zij werd vorige maand door een jury schuldig verklaard in een rechtszaak. Prins Andrew was bevriend met zowel Maxwell als Epstein. De laatste, die al eerder veroordeeld was wegens seksueel misbruik van minderjarige meisjes, heeft na zijn arrestatie zelfmoord gepleegd in de gevangenis. De prins ontkent de beschuldigingen. De advocaat van het slachtoffer stelt dat ze een louter financiële afkoopsom niet zal accepteren. Ze wil dat haar beschuldigingen erkend worden.

