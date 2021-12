Britse rechter staat uitlevering Wikileaks-oprichter Julian Assange aan VS toe

Het Britse Hooggerechtshof oordeelt dat Julian Assange, oprichter van WikiLeaks, uitgeleverd mag worden aan de VS. De Amerikanen willen hem berechten voor spionage. Assange publiceerde in 2010 de video ‘Collateral Damage’, geheime beelden van het Pentagon waarop te zien is hoe Amerikaanse militairen in Irak in 2007 oorlogsmisdaden begaan bij een helikopteraanval.

Assange zit gevangen in het Verenigd Koninkrijk. Eerst omdat er in 2010 een arrestatiebevel tegen hem werd uitgevaardigd door de Zweedse justitie. Twee Zweedse vrouwen bij wie Assange de nacht had doorgebracht hadden bij de politie gemeld dat hij onvrijwillige seks met hen had gehad. Justitie wilde hem daarover ondervragen maar Assange wilde niet naar Zweden afreizen uit angst uitgeleverd te worden aan de VS. Hij kwam vrij op borgtocht en vluchtte vervolgens de Ecuadoraanse ambassade in Londen in waar sinds 2012 hij jarenlang verbleef in een kleine kamer. Nadat de Zweedse justitie het arrestatiebevel introk besloten de Britten hem in 2019 gevangen te zetten wegens schending van de vrijlating op borgtocht. In de tussentijd zetten de Amerikanen een uitleveringsprocedure in gang.