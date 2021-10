Britse rederij biedt ‘sailcation’ naar Nederland waar passagiers niet van boord mogen

Ze noemen het een ‘sailcation’ naar Nederland. Maar de Britse vakantiegangers zullen nooit een stap op Hollandse bodem zetten. De veerbootmaatschappij P&O Ferries vervoert passagiers vanuit Hull naar Rotterdam waar ze niet van boord mogen, om 12 uur later weer terug te varen. Het schip meert aan in een haven in de Europoort, wat niet bepaald een toeristisch uitgaansgebied is. De reizigers krijgen op hun internationale reis daarentegen niet te maken met de douane-rompslomp die na de Brexit weer opnieuw ingevoerd moest worden, noch met internationale reisbeperkingen als gevolg van de coronamaatregelen.

P&O spreekt van een mini-cruise “zonder de stress van naar het buitenland gaan”. Aan boord kan wel tax-free gewinkeld worden en de passagiers worden getrakteerd op “eindeloze uren entertainment”. Een ticket is verkrijgbaar vanaf 47 euro. Een verplichte coronatest kan voor het aan boord gaan afgenomen worden voor 41 euro.

De mini-cruise raakte in opspraak vanwege leeftijdsdiscriminatie. P&O weigerde aanvankelijk passagiers jonger dan 50 jaar maar is daar na protesten op teruggekomen, schrijft The Independent. Op de website is dat vooralsnog niet te merken.

cc-foto: Kees Torn