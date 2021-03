Britse regering vreest voedseltekorten

Een van de belangrijkste beloftes van de Brexiteers was dat de Britten na uittreding uit de EU weer controle zouden krijgen over hun grenzen. Dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan.

De Britse regering is bang dat de eerder voorgenomen grenscontroles op etenswaren uit de Europese Unie zullen leiden tot lege schappen in de supermarkten. Om die reden is de nieuwe Brexit-minister David Frost van plan om minder strenge controles te laten uitvoeren, meldt The Observer.

Aanvankelijk zouden de Britten per 1 april overgaan op strengere controles op etenswaren, maar Frost wil een voorstel doen om de voorgenomen inspecties flink af te zwakken. Ook de plannen voor volledige grenscontroles met ingang van 1 juli worden afgezwakt.

De Europese Unie voert al wel strenge controles uit op producten die worden geïmporteerd uit het Verenigd Koninkrijk. De gevolgen daarvan zijn enorm, zo blijkt uit cijfers van de Federatie voor Eten en Drinken: de Britse export van etenswaren is sinds 1 januari met 45 procent afgenomen.