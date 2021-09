Frankrijk torpedeert plan Britten om migranten op zee terug te duwen naar Europa

De Britse regering zou van plan zijn om boten met migranten die het eiland proberen te bereiken terug te duwen naar zee. Het gaat daarbij vooral om migranten die via het Kanaal de oversteek wagen vanuit Frankrijk. Sinds de Brexit en het beëindigen van de Europese samenwerking is het aantal migranten dat op die manier de Engelse kust probeert te bereiken fors toegenomen. De voorbije week waren dat er volgens schattingen minstens 1500. Veel migranten doorkruisen het Europese continent omdat ze naar Groot-Brittannië willen. Het land is in vergelijking met Europa aantrekkelijk omdat het geen landelijk systeem voor identiteitscontroles heeft en er weinig arbeidsregels zijn zodat er veel sweatshops zijn die onderbetaald werk aanbieden.

Volgens Britse media zou minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel de kustwacht opdracht hebben gegeven de boten terug te sturen. Er wordt daarbij niet gekeken naar of de migranten recht hebben de oversteek te maken. The Guardian merkt op dat de plannen gelekt zijn op het moment dat de kritiek op de bezuinigingen op de sociale zekerheid door de conservatieve regering toenemen. Volgens de vakbond van grensbewakingsmedewerkers is het onwaarschijnlijk dat het beleid ook daadwerkelijk in de praktijk wordt gebracht, meldt The Guardian. Het is in strijd met de wet om schepen terug te duwen. Bovendien zou er toestemming van Frankrijk voor nodig zijn.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken laat weten fel tegen de Britse methode te zijn. “Frankrijk accepteert geen praktijken die in strijd zijn met het zeerecht, noch enige financiële chantage.” Hij twitterde zijn commentaar na een bezoek van Patel.

La France n’acceptera aucune pratique contraire au droit de la mer, ni aucun chantage financier. L’engagement de la Grande Bretagne doit être tenu. Je l’ai dit clairement à mon homologue @pritipatel (1/2) — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) September 9, 2021

Een conservatief parlementslid vindt het terugduwen op zich een goed idee maar zegt dat het praktisch onuitvoerbaar zal blijken. De bootjes waarmee de migranten de oversteek wagen zijn veel te klein, gammel en overbelast. Er tegenaan duwen leidt in de meeste gevallen tot zinken.

cc-foto: RPM