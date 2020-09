Britse regering legt bom onder Brexit-akkoord

De Britse regering dreigt een bom te leggen onder de eerder gemaakte handelsovereenkomsten met de Europese Unie. Volgens de Financial Times wil het kabinet van premier Boris Johnson een wetsvoorstel indienen waarbij belangrijke delen van het akkoord tenietgedaan worden. Een harde Brexit, waarbij Groot-Brittannië de Unie verlaat zonder uittredingsovereenkomst met de lidstaten, lijkt daardoor haast onafwendbaar.

De nieuwe wet wordt woensdag gepubliceerd. Die behandelt onder andere de afspraken over de grens tussen Noord-Ierland en Ierland. In het eerder gemaakte akkoord stonden afspraken om die grens zo open mogelijk te houden, maar in het nieuwe wetsvoorstel is door de Britten ruimte gecreëerd om eenzijdig grensafspraken te vervangen door eigen regels.

De Times baseert zich op drie anonieme bronnen binnen de regering. Volgens de bronnen is het niet de bedoeling het Brexit-proces op te blazen, maar volgens een vooraanstaand diplomaat kan dat evengoed wel het gevolg zijn. De Ierse minister van Buitenlandse Zaken Simon Coveney heeft het Britse wetsvoorstel ‘een zeer onverstandige manier om verder te gaan’ genoemd.

Het huidige akkoord werd vorig jaar in oktober bereikt na een lange periode van zeer moeizame onderhandelingen. Boris Johnson heeft eerder al laten weten niet per se negatief tegenover een harde Brexit te staan. Volgens hem kan het land een handelsrelatie met de EU aangaan volgens de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) zoals bijvoorbeeld Australië heeft. Bedrijven die producten van en naar het Verenigd Koninkrijk exporteren vrezen echter dat handel ernstig wordt bemoeilijkt als gevolg van het uitblijven van een overeenkomst.

Bronnen: Financial Times, NOS / cc-foto: Number 10