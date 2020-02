Britse regering onder vuur vanwege strenge immigratieplannen

De Britse regering krijgt van alle kanten kritiek na de presentatie van strenge migratiemaatregelen die begin volgend jaar van kracht moeten worden. Zo noemen de Liberal Democrats de plannen ‘xenofoob’ en spreekt Labour van ‘giftig’ beleid. Diane Abbott van Labour verwijt de Conservatieven ‘hondenfluitjesbeleid’: de regering zou de maatregelen nemen om racisten tegemoet te komen.

Werkgevers waarschuwen dat de regels slecht zullen uitpakken voor onder meer de landbouw, de horeca, de bouw en de gezondheidszorg. Unison, een van de grootste Britse vakbonden, noemt de maatregelen een ‘totale ramp’. De verwachting is dat de plannen zullen leiden tot langere wachtlijsten in de zorg. Ook zullen ouderen langer moeten wachten op een plaats in een verzorgingstehuis, wegens een tekort aan arbeidskrachten.

Ongeschoolde arbeiders kunnen straks geen toegang meer krijgen tot het Verenigd Koninkrijk, als het aan de Conservatieven ligt. Ook mensen die geen Engels spreken, en zelfstandigen komen er niet meer in. Die laatste maatregel is bedoeld om Poolse en Roemeense loodgieters en bouwvakkers buiten de deur houden.

Wie naar het Verenigd Koninkrijk wil migreren, moet een baanaanbod hebben met een salaris van minimaal 25.600 pond. Wel houdt de regering de mogelijkheid open voor het toelaten van migranten met lagere salarissen voor sectoren waar een groot tekort is aan werknemers.

De verwachting is dat de meeste migranten uit de EU onder de nieuwe regels niet meer in aanmerking komen voor verblijf in het Verenigd Koninkrijk. Slechts 30 procent van de 200.000 jaarlijkse EU-migranten voldoen aan alle voorwaarden.

