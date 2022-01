Britse scholen blijken coronahaarden, mondkapjesplicht weer ingevoerd

Een week nadat in Groot-Brittannië alle coronamaatregelen werden ingetrokken, voeren veel scholen uit eigen beweging de mondkapjesplicht weer in. Dit omdat de afgelopen week een explosieve uitbraak van coronabesmettingen te zien is onder met name scholieren. Ook vragen veel scholen de leerlingen weer dagelijks een zelftest te doen.

Uit officiële cijfers blijkt dat in de afgelopen twee weken, het aantal ziekmeldingen vanwege corona met ruim 100.000 is toegenomen. Van de in totaal 415.000 kinderen die in deze periode ziek thuis waren, bleken er meer dan driekwart positief te testen. Ook het aantal docenten dat besmet raakte en zich afmeldde, steeg in die periode fors.

Kevin Courtney, voorzitter van de Nationale Onderwijsbond, liet weten:

Het is zeer waarschijnlijk dat we de komende weken meer ontregeling op scholen zullen zien, met een toename van het aantal besmettingen onder zowel basis- als middelbare scholieren. De overheid heeft voorbarig gehandeld bij het stoppen van de mondkapjesplicht en doet nauwelijks iets om de ventilatieproblemen op te lossen.

De Britse beslissing om de maatregelen los te laten, komt voort uit de vele aanwijzingen dat een besmetting met de dominante Omikron-variant, veel minder vaak tot een ziekenhuisopname leidt dan de voorgangers. Tegelijkertijd neemt het aantal nieuwe besmettingen zo hard toe, dat alles erop wijst dat een eerder opgebouwde immuniteit – door een besmetting of door vaccinatie – nauwelijks nog bescherming biedt tegen een herbesmetting. Die mag dan bij veel mensen minder ernstige klachten veroorzaken, de ziekteuitval neemt over de hele linie wel toe.